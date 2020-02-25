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Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklamaŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:03
'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1350 uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu hap ticareti yaptığı bilgisi üzerine C.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Eğitimli köpekle yapılan aramada, evin çatısındaki plastik kasalara gizlenmiş 1350 uyuşturucu hap ele geçirildi. Haplara el koyan jandarma tarafından gözaltına alınan C.G., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şanlıurfa'da 1350 uyuşturucu hapa 1 tutuklama

Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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