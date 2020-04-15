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Şanlıurfa'da 1369 hükümlü tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Şanlıurfa'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 1369 hükümlü tahliye edildi.

15.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:10
Şanlıurfa'da 1369 hükümlü tahliye edildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp, yürürlüğe girmesiyle Şanlıurfa 'daki açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından 1369 hükümlü tahliye edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa 1 ve 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu, Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan toplam 1369 hükümlü tahliye edildi. Maske takarak, çıkış yapan hükümlüler, dezenfekte edilen otobüslere sosyal mesafe kuralına uygun bindirilerek, evlerine gönderildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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