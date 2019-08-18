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Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kazası görüntüleri ortaya çıktı.

18.08.2019 18:30 Şanlıurfa'da 14 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 14 kişinin yaralandığı trafik kazasına ait güvenlik kazası görüntüleri ortaya çıktı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Birecik-Halfeti yol ayrımında 12 Ağustos'ta meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, bir minibüsün önünde seyreden traktörü geçmek için kontrolsüz şekilde şerit değiştirdiği, bu sırada arkadan gelen hafif ticari aracın, yol kenarındaki bankete çarptığı görülüyor. Kaza anının devamında ise minibüsün çarptığı traktörün devrildiği, güvenlik kamerasınca kaydediliyor.
Görüntülerde, devrilen traktördeki iki kişinin yol kenarına kaçması ve çevredeki insanların yaralılara yardım etmek için bölgeye geldiği de görülüyor.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 76. kilometresinde 12 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: AA

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