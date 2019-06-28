28.06.2019 16:13
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki genç intihar etti

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.

ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte yaşayan Hamza Ç. (17), odasında tavana bağladığı iple kendini asarak, yaşamına son verdi.
Olay, kırsal Koçak Mahallesi 'nde meydana geldi. Hamza Ç., ailesiyle birlikte yaşadığı evde herkes uyuduktan kendi odasının tavanına bağladığı iple intihar etti. Sabah odasına giren yakınları Hamza Ç.'yi asılı görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamza Ç.'nin öldüğü belirlendi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Hamza Ç.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Koçak Mahallesi , Şanlıurfa , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:13 Ata Demirer'den adının yeniden verildiği park için teşekkür
17:12 KMÜ personeli yangın tatbikatına katıldı
17:12 Trabzon ve Rize'ye kuvvetli sağanak için 'turuncu' uyarı
17:12 Afganistan'da çatışma: 8 ölü
17:12 LGS'DE TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLERE VALİLİKTEN ÖDÜL
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısı sonrasında soruları yanıtladı
17:12 ANKARA Belediyeler, tabutçuluğu öldürdü