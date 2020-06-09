Şanlıurfa'da 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralıŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

09.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:24
Şanlıurfa'da 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
ŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Dağyanı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında başlayan tartışma büyüyerek tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerle 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Halit Kara, Salih Kayıkkıran ile Mehmet Salih Kara ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan Mehmet Salih Kara doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Tedavileri devam eden 2 yaralanın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri, kavgaya karışanları yakalaması için çalışma başlattı. Şanlıurfa’da 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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