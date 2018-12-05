05 Aralık 2018, 13:40
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Savcılık, 2 Aylık Bebeğin Aşıdan Sonra Öldüğü İddiası Üzerine Soruşturma Başlattı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2 aylık bebeğin, aşı yapıldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edildi. Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

2 AYLIK BEBEĞİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

İddiaya göre, Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Özkan çifti, 2 aylık bebekleri Emine Özkan'ı dün akşam saatlerinde aşı yapılması için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

2 BACAĞI VE SAĞ KOLUNDAN AŞI YAPILACAK

Burada 2 bacağı ve sağ kolundan aşı yapılan Emine bebek, daha sonra ailesi tarafından evine götürüldü.

RAHATSIZLANAN BEBEK KURTARILAMADI

Gece saatlerinde rahatsızlanan bebek, yakınları tarafından götürüldüğü aynı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen bebeğin cenazesi, kent merkezindeki Yeni Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:40



YORUMLAR (4)
ZİRZOP: aşı yaparken hemşire bilgilendiriyor, alerji belirtisi verirse hemen hastaneye götürün diye. . . ki belirtilerinide söylüyor hemşire. . . biride kalkıp aşı yaptırmayın demiş. kızamıktan tutun bir sürü hastalık artmaya başladı aşı yaptırmayanlar yüzünden.
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DÜRBÜNLÜ: Sağlık Bakanlıgı Ne İşle Meşgul Oluyor..? Saglıklı ilgili,, o kadar çok skandal oluyor ki..haddi hesabı yok.
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ESRS: Yaptirmayin asi kesinlikle her hastaliga davet cocuklarda iste risk
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  • GÜL : Salak konusma. Insan ömrünü temiz gida su hijyen ve asi koruxor tabiii en basta Allahin izniyle!
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NURCAN: TÜRKİYE DE YAŞAMAK MUCİZE ÖLÜM İSE ÇOK BASİT VE BAYAĞI. . . . HER AN ÖLEBİLİRİZ
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