Şanlıurfa'da 2 Deaş Üyesi Tutuklandı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araçta bulunan 2 kişiyi inceleyen ekipler, şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye
uyruklu U.H.M. ve A.E.H. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA