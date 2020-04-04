Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
04.04.2020 19:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:22
İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.
Kaynak: AA