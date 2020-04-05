Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

05.04.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 00:27
Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı
Şanlıurfa 'da 2 mahalle ve 3 ev yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler Valiliğin internet sitesinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinin Yenişehir, İpekyol, Hayatı Harrani ve kırsaldaki Açıkyazı mahalleriyle, Siverek ilçesi kırsalında bulunan Şekerli Mahallesi'nde ikamet eden 5 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu nedenle kırsalda bulunan Açıkyazı ve Şekerli Mahallerinde, kent merkezindeki söz konusu 3 evde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Daha önce Suruç ve Eyyübiye ilçelerinde birer mahalle karantinaya alındığı bildirilmişti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Haliliye, Eyyübiye, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz’a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti Haberler
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti
Batman Cezaevi’ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi
Koronadan kırılan İspanya’da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yerin sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum Haberler
Fransız haber sunucusundan koronadan ölen Çinliler için skandal yorum
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı Haberler
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Türkiye, İspanya’nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt Haberler
Türkiye, İspanya'nın tıbbi malzemelerine el koydu mu? İlk ağızdan yanıt
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi Haberler
Fahrettin Koca, 20 yaş altı gençlere sosyal medyadan mesaj verdi
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi Haberler
Fransa korona ölümlerinde dünya genelinde 4. sıraya yükseldi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:34: Batman cezaevinde yangın - Haberler 00:27: Şanlıurfa'da 2 mahalle ve 3 ev daha karantinaya alındı - Haberler 00:18: 4 Nisan 2020 Haberleri - Haberler 00:15: Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler 00:11: Batman cezaevinde yangın - Haberler 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler 23:40: Sağlık çalışanının oturduğu apartmana yazılan yazı tepki çekti - Haberler 23:20: Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı 23:00: Tartıştığı kayınpederinin kafasına bıçak saplayan damattan dehşete düşüren paylaşım: Ölümü çoktan hak ettin - Haberler 22:45: 16 yaşındaki çocuğun "Yardım istiyorum" videosu şaka çıktı - Haberler