Şanlıurfa'da 2 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde terör örgütü PKK/PYD mensubu 2 terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Suriye sınırında tespit edilen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahsız olarak yakalandı.
Gözaltına alınan ve PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristler, işlemleri için Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Ceylanpınar,Suriye,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:27