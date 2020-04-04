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Şanlıurfa'da 20 yaş altı için denetim yapıldı

ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yaptı.

04.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:12
Şanlıurfa'da 20 yaş altı için denetim yapıldı

ŞANLIURFA'da polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş ve altındakilere yönelik denetim yaptı. Ayrıca pazarlarda vatandaşlara maske dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimleri artırdı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddeleri olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.

Ekipler ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağını ilişkin sık sık anons yaptı.

Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, geçişlere kısıtlama getirildi. Pazara gelenlere, zabıta ekipleri maske dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları, sebze ve meyvelerin seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Şanlıurfa, Zabıta, Polis, Güncel
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