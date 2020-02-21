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Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finans sağlamak amacıyla Suriye'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.

21.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:29
'da terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye finans sağlamak amacıyla 'den getirildiği belirlenen 21 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narko-terör faaliyetleri ile mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütlerine finans sağlamak amacıyla Suriye'den kaçak yollarla Akçakale ilçesine uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce, terör örgütü PKK/KCK-YPG'yle bağlantılı Suriye uyruklu M.E.A'nın Akçakale'deki adresine operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 21 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, firari zanlının bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa'da 21 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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