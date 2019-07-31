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Şanlıurfa'da 23 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA'da, farklı tarihlerde 23 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.D., operasyonla yakalandı.

31.07.2019 16:06 Şanlıurfa'da 23 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
ŞANLIURFA'da, farklı tarihlerde 23 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.D., operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde kentte 23 ayrı ev ve iş yerinden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı yerler ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin F.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, F.D.'yi Yenişehir Mahallesi'ndeki adresinde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adresinde çalıntı malzemeler de ele geçirilen F.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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