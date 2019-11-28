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Şanlıurfa'da 25 öğrenci kumanyadan zehirlendi

ŞANLIURFA'da 25 öğrenci, öğle vakti yedikleri kumanyadan zehirlenerek hastanelik oldu.

28.11.2019 16:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:47Şanlıurfa'da 25 öğrenci kumanyadan zehirlendi

ŞANLIURFA'da 25 öğrenci, öğle vakti yedikleri kumanyadan zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, öğle saatlerinde merkez ilçesine bağlı Mahallesi'ndeki Altınbaşak İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre taşımalı eğitim gören 25 öğrenciye öğle kumanyası olarak ayran, pilav ve salata verildi. Kumanyaları yiyen öğrencilerden bazılarında bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu.  Öğretmenlerin haber vermesiyle okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Rahatsızlanan 25 öğrenci, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan öğrenciler, serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de dağıtılan kumanyadan tahlil için numune aldı.



Altınbaşak, Eyyübiye, Güncel

Kaynak: DHA

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