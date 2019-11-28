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Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi

Şanlıurfa'da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

28.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:22Şanlıurfa'da 25 öğrenci yemekten zehirlendi
'da 25 öğrenci, okulda yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, ilçesi Mahallesi'nde taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencileri, öğle saatinde yedikleri yiyeceklerden zehirlendi. 25 öğrenci, kusma ve karın ağrısı şikayeti sonucu ambulans ve özel araçlarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken yetkililer öğrencilerin yediği yiyeceklerden numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Altınbaşak, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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