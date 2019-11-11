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Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa'da merkez üssü Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

11.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 19:07

'da merkez üssü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

SİİRT'TE 3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Öte yandan, Siirt'in Şirvan ilçesinde de bu sabah saat 06.20'de deprem oldu. 3.3 kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 3 olarak ölçüldü.

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa, Harran, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA


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