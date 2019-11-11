Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Şanlıurfa'da merkez üssü Harran ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.08'de merkez üssü Şanlıurfa'nın Harran ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,97 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

SİİRT'TE 3 ŞİDDETİNDE DEPREM

Öte yandan, Siirt'in Şirvan ilçesinde de bu sabah saat 06.20'de deprem oldu. 3.3 kilometre derinliğindeki depremin şiddeti 3 olarak ölçüldü.