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Şanlıurfa'da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu

Şanlıurfa'da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğuŞANLIURFA'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapma telaşına düştü.

30.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:39
Şanlıurfa'da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu
ŞANLIURFA'da 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar alışveriş yapma telaşına düştü. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu çarşılarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulanacak 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Şanlıurfalı vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın etti. Yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, işyerleri ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Özellikle et ve kahvaltılık ürünlerinin satıldığı bölgelerde araç ve yaya trafiği yoğunluğu yaşandı. Sokak ve caddelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve büyük bölümünün de maske takmadıkları görüldü. Şanlıurfa’da 3 günlük yasak öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Araç, Güncel, Haber

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