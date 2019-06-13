13.06.2019 19:00
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Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Halfeti, Birecik, Şanlıurfa, 3. Sayfa

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