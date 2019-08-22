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Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldüŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

22.08.2019 12:05
Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde motosikletin devrilmesiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir ilçesine bağlı Demirci Mahallesi'nde meydana geldi. Cumali Güvenç idaresindeki 63 B 4957 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da 3 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü öldü

Viranşehir, Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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