Şanlıurfa
'da 300 polisle kafeler denetlendi
ŞANLIURFA'da 300 polisin katılımıyla kent merkezinde eğlence yerleri ile kafeler denetlendi. Denetimlerde 18 iş yerine cezai işlem uygulanırken 430 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan eğlence yerleri ile internet kafeleri eş zamanlı denetledi. 300 polisin katıldığı uygulamada 54 kafenin ruhsatı incelenirken, uyuşturucu ve sigara denetimi yapıldı. Çocukların ruhsal ve psikolojik yönden etkileyen cinsel içerikli yayınları, şiddet içeren oyunları tespit etmek ve çocukların sağlıklı bir şekilde iletişim ve teknolojiyi kullanmaları sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 18 internet kafeye idari işlem uygulandı. Kentin simgesi olan balıklıgöl'deki denetimlerde ise 430 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Kaynak: DHAŞanlıurfa
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