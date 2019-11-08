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Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

08.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:25 Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi
'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 03-05 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet yurda kaçak yollarla konulmuş kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına 8 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
(İHA)

Şanlıurfa, Jandarma, Roma, Güncel

Kaynak: İHA

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