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Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

30.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:30Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda, 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu satışlarına ilişkin 10 gün içerisinde yapılan 5 ayrı operasyonda, 114 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Söz konusu operasyonlarda 5 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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