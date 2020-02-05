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Şanlıurfa'da 455 milyon TL'lik ihale iddialarına yalanlama

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile ulusal bir gazetede yer alan 455 milyon TL'lik raylı sistem ihalesi yalanlandı.

05.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:11Şanlıurfa'da 455 milyon TL'lik ihale iddialarına yalanlama
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama ile ulusal bir gazetede yer alan 455 milyon TL'lik raylı sistem ihalesi yalanlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ulusal bir gazetede "455 Milyonluk İhale Skandalı" başlığıyla yayımlanan ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, "455 Milyonluk İhale Skandalı başlığıyla yayımlanan ve tamamıyla gerçekten uzak olan haber ile ilgili Büyükşehir Belediyemizce açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Haberde yer aldığı gibi Büyükşehir Belediyemiz tarafından 455 milyon TL'lik raylı sistem ihalesi hiçbir zaman yapılmamıştır. Habere kaynak olarak gösterilen Sayıştay raporlarında da böyle bir ifade bulunmamaktadır. Kaldı ki şehrimizde raylı sistem yoktur. Ayrıca ilimizde raylı sistem inşaatı da işletmesi de bulunmamaktadır. Belediyemizce de böyle bir ihaleye çıkılmamıştır. Belediyemizi kamuoyunda yıpratmayı amaçlayan ve bu doğrultuda maksatlı habere yer veren gazete ile ilgili gerekli yasal yollara başvuracağımızı bildirir, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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