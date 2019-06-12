Şanlıurfa
'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı
Şanlıurfa'da kavşakta bir otomobilin ani fren yapması sonucu 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, öğle saatlerinde Abide Kavşağında meydana geldi. Karaköprü
'den kent merkezine ilerleyen sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 AAF 580 plakalı otomobil kavşakta ani fren yapınca arkadan gelen araçlar çarptı. 5 aracın birbirine çarptığı kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve trafik polisleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek taraflı olarak kapanan yol araçların çekici yardımıyla otoparka çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
Şanlıurfa
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