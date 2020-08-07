Şanlıurfa’da 5 gün sonra bulunan 10 yaşındaki çocuk evine ve ailesine kavuştu

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde kayıp olarak aranan ve 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan 10 yaşındaki Hüseyin Alpak ailesine ve evine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmanlı Mahallesi'ndeki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra Gaziantep'te bulunan Hüseyin Alpak, ailesi tarafından Çocuk Şube Müdürlüğünden teslim alınarak evine getirildi.

Hüseyin'in kaybolmasının ardından 5 gün boyunca üzüntünün hakim olduğu Alpak ailesinin evinde yeniden yüzler gülmeye başladı.

Baba Salih Alpak, gazetecilere, oğlunun evin geçimine katkı sağlamayı düşünerek Eskişehir'e gitmeye çalıştığını, otobüsle Gaziantep'e gittiğini ve burada polisler tarafından bulunduğunu söyledi.

Oğlunun o sürede polislere kendini tanıtmadığını ve konuşmadığını anlatan baba Alpak, şöyle konuştu:

"Ben gidince kendisiyle konuştum ve bana destek olmak için Eskişehir'e gidip çalışmak istediğini anlattı. Maddi durumumuzun iyi olmadığını evde televizyon olmadığını kendisinin de istediği bisikleti almak için ve kardeşlerine elbise almak için çalışıp para kazanmak istediğini anlattı. Bunları sorun yapmamasını ve çalışıp alacağımı, bunu bir daha tekrarlamamasını istedim o da bana bir daha evden ayrılmayacağını söyledi. Oğlumuz geldiği için çok mutluyuz. 5 günde yaşadıklarımızı anlatamam. Şimdi de sevinçten ne diyeceğimi bilmiyorum."

Baba Alpak, oğullarına kavuştukları için ailece büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek kendilerine gece gündüz demeden destek olan tüm emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Hüseyin Alpak ise ailesine ekonomik olarak destek olmak için çalışmak bu nedenle de Eskişehir'e tarım işçiliği yapan akrabalarının yanına gitmek istediğini söyledi.

Kazanacağı parayı evin ihtiyaçları için kullanacağını ifade eden Hüseyin Alpak, "Para kazanıp kardeşlerime yiyecek, eve televizyon kendime de bisiklet almak istiyordum. Evden ayrıldıktan sonra otogarda bir otobüse gizlice bindim. Otobüs Gaziantep'te durunca herkes indi ve tek ben kalınca nereye gideceğimi sordular ben de Eskişehir'e gitmek isteğimi söyleyince beni polise teslim ettiler. Bir süre çocuk yurdunda kaldım ve sonrasında aileme kavuştum çok mutluyum." diye konuştu.