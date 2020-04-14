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Şanlıurfa'da 5 yıl önce işlenen kadın cinayetinin 2 zanlısı daha yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce işlenen kadın cinayetinin 2 zanlısı daha yakalandı.

14.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:02
Şanlıurfa'da 5 yıl önce işlenen kadın cinayetinin 2 zanlısı daha yakalandı
Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde 5 yıl önce işlenen kadın cinayetinin 2 zanlısı daha yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Hayriye Mahallesinde 2015 yılındaki silahlı saldırıda öldürülen Ceylan K'nin (35) cinayet zanlısı firarisi olan M.K. (22) ve H.K'nin (23) ilçe merkezinde olduğuna yönelik ihbar üzerine polis harekete geçti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla bir evde saklanan 2 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Cinayete ilişkin daha önce de aralarında Ceylan K'nin eşinin de bulunduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Güncel
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