Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu

Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttuŞANLIURFA'da, bir apartmanın giriş katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

20.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:48

Şanlıurfa'da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu

ŞANLIURFA'da, bir apartmanın giriş katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında bulunan Musa Öztürk'e ait dairede çıktı. Kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını fark edenler itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Apartman sakinleri de yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını korkulu gözlerle izledi.

Bir saat süren çabayla kontrol altına alınan yangında, evdeki eşyalar yanarak, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa’da 6 katlı apartmanın giriş katındaki yangın korkuttu

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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