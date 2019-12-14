Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da 65 yaş üstü 170 vatandaşın evi bakım ve onarımdan geçirildi - Haber

Şanlıurfa'da 65 yaş üstü 170 vatandaşın evi bakım ve onarımdan geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik sosyal yardım hizmetleri kapsamında YADES projesiyle 65 yaş üstü 170 vatandaşın evini bakım ve onarımdan geçirdi.

14.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:42Şanlıurfa'da 65 yaş üstü 170 vatandaşın evi bakım ve onarımdan geçirildi
Büyükşehir Belediyesi, yaşlılara yönelik sosyal yardım hizmetleri kapsamında YADES projesiyle 65 yaş üstü 170 vatandaşın evini bakım ve onarımdan geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilerek, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) 'Yeşeren Çınarlar' projesi ile tespit edilen 170 yaşlı vatandaşın evi daha bakım, onarım ve tadilattan geçirildi.

Yeşeren çınarların yaşam standartlarını yükseltmek için aralıksız çalışmalarını sürdüren belediyesi ekipleri, tek tek incelenen evlerin, tüm bakım ve onarımını yaparak yaşlılara umut olmaya devam ediyor. Ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların sağlık ve bakımına yönelik çeşitli çalışmalarını da sürdürüyor. Birçok projeden faydalanan yeşeren çınarlar ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve YADES ekiplerine teşekkür etti. Daha önce evlerinin yıkık dökük olduğunu belirten yaşlılar, evlerinin bakım ve onarımının yapılmasıyla mutlu olduklarını belirti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:36 Yılbaşı biletlerine yoğun ilgi - Haber
18:32 Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çocuk öldü - Haber
18:32 Çaycuma AK Parti İlçe Teşkilatı iki günlük seçim sürecini bitirdi - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
18:30 Devrek Kent Konseyi Gençlik Meclisinde yeni dönem - Haber
18:30 Samsun'da STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
14.12.2019 18:38:30