02.07.2019 15:47
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Şanlıurfa'da 8 evi soyan hırsızlar yakalandı

Şanlıurfa

Diyarbakır'dan gelerek Şanlıurfa'da 8 evden hırsızlık yapan 2 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır 'dan gelerek Şanlıurfa 'da 8 evden hırsızlık yapan 2 şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde evlerden hırsızlık yapan şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan gelerek Şanlıurfa'daki 8 ikamete açık bırakılan balkon kapıları ve pencerelerden girip hırsızlık yapan M.Ş.A. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken çalınan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Diyarbakır , Şanlıurfa , Polis , 3. Sayfa

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