Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi

Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildiŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı adliye ile Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

03.04.2020 20:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:48
Şanlıurfa 'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi
ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı adliye ile Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde dezenfekte çalışması yapıldı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında adliye binası duruşma salonları ile kullanılan araçlar uzman ekipler tarafından her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Bu kapsamda adliyedeki ilan panoları ve çeşitli noktalara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme afişleri asıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölümlere el dezenfektanları konulduğunu ifade etti. Salgına karşı Şanlıurfa Adliyesi'nde ve ilgili kurumlarında de gerekli önlemlerin alındığını belirten Başsavcı Öztoprak, şöyle devam etti
Bu süreçte tedbirler en üst seviyeye çıkarılarak rutin temizlikler artırılmış ve ayrıca dezenfekte işlemleri günlük düzenli aralıklarla yapılmaya başlanmıştır. Adliyeye giren vatandaşların ateş ölçümleri yapılarak, kişisel mesafeye dikkat etmeleri ve uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler yapılmaktadır. Tedbir amacıyla tüm personellerimize koruyucu maskeler, eldiven ve dezenfektan dağıtılmıştır. Adalet Bakanlığımızın açıklamış olduğu tüm tedbirler de titizlikle yerine getirilmektedir.
CEZAEVİNE GELEN TUTUKLULAR 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR
Ceza infaz kurumlarında da çok sıkı tedbirler alındığını ifade eden Başsavcı Öztoprak, Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınacak tutuklular ayrı bir bölümde barındırılarak 14 günlük gözlem süresi bittiğinde herhangi bir sağlık problemleri olmadığı kesin olarak belirlenince diğer koğuşlara alınmaktadır. Ceza infaz kurumlarına dışarıdan gelen personel dahil hiç kimse, dezenfekte edilmeden, eldiven, maske takmadan ve ateş ölçümleri yapılmadan içeri alınmamaktadır. Ayrıca ceza infaz kurumlarının iç bölümlerinde ve koğuşlarında da dezenfekte çalışmaları titizlikle yapılmıştır.
Öztoprak, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sağlık çalışanları için koruyucu tulum üretimine başlandığını ve bugüne kadar 6 bine üretim yapılıp, 3 bin 500 adedinin Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne teslim edildiğini bildirdi. Şanlıurfa’da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Başsavcı, Güncel

Haberin Videosu :

Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da adliye ve cezaevleri dezenfekte edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:50: Akdeniz'de Yayladağı açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem - Haber 21:48: Sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapıldı - Haber 21:48: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yüzünde maskesi olmayanlar alınmayacak - Haber 21:48: Cezayir'deki Türk vatandaşları Samsun'a geldi - Haber 21:47: Bursa'da 2 bin 300 yıllık Tevrat ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber