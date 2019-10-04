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Şanlıurfa'da ahır yangını

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

04.10.2019 17:04Şanlıurfa'da ahır yangını
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, ahırdaki samanın ve sulama borularının tutuşmasıyla küçükbaş hayvanlarının olduğu bölüme sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 ton saman ile sulama boruları zarar gördü.

Hürriyet Mahallesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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