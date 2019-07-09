09.07.2019 18:38
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Şanlıurfa'da aile fertlerinin genetik hastalıktan öldüğü iddiası

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalık ilişkisi bulunan 13 kişinin teşhis edilemeyen hastalıktan öldüğü iddiası üzerine ailenin bir çocuğunda yapılan incelemede patoloji saptanmadığı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalık ilişkisi bulunan 13 kişinin teşhis edilemeyen hastalıktan öldüğü iddiası üzerine ailenin bir çocuğunda yapılan incelemede patoloji saptanmadığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.
İnceleme kapsamında aile bireylerinden 13 yaşındaki Bilal Koyuncu'nun çeşitli tetkiklerden geçirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çocuğumuzun İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilen üst düzey genetik analiz incelemelerinin sonucu, 5 Temmuz'da Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaşmış olup, tıbbi genetik uzman hekimimiz tarafından değerlendirilen sonuçta patoloji saptanmamıştır. Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Nöroloji tarafından yapılan tetkiklerde de patoloji saptanmayan vatandaşımız, daha ileri tetkiklerinin yapılması için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kurulan bağlantı ile yönlendirilmiştir."
Kaynak: AA
Viranşehir, Şanlıurfa, Genetik, Güncel

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