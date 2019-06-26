26.06.2019 20:06
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada

Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kameradaŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa 'da aileler arasındaki kavga kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde yaşandı. Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, B.K. (14), Müslüm Karaçizmeli (35), Mehmet Karaçizmeli (55), Mehmet Karaçizmeli (38), İbrahim Karaçizmeli (34), Mustafa Karaçizmeli ile Önder Adlı olmak üzere 7 kişi yaralandı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar vermesi ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma da sürdürülüyor.Şanlıurfa'da aileler arasındaki kavga kamerada
Kaynak: İHA
Bozova , Şanlıurfa , kavga , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
21:37 Evinin eklentisini uyuşturucu bahçesine çeviren şahsa operasyon
21:33 Eskişehir'de sağanak yağış sonucu yollar göle döndü
21:31 E5'te içinde 11 kişinin bulunduğu servis minibüs alev alev yandı
21:27 Hadımköy'de fabrika yangını
21:19 Devleti 5 milyon 250 bin TL zarara uğratan dolandırıcı çetesi çökertildi
21:13 E-5'te servis minibüs alev alev yandı
21:11 Belediye otobüsü alev alev yandı