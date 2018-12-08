Şanlıurfa'da Akıma Kapılarak Çatıdan Düşen İşçi Öldü

Şanlıurfa
'da elektrik akımına kapılarak çatıdan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Ulubağ Mahallesi'ndeki 3 katlı iş yerinin çatısına temizlik amacıyla çıkan Selami Orhan (25), yakından geçen elektrik tellerine temas etti.
Akıma kapılarak çatıdan beton zemine düşen Orhan, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan
Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Orhan'ın yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenildi.
Haliliye,İşçi,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 19:02