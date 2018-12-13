Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında "Boru" Kavgası: 6 Yaralı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:18



13 Aralık 2018 Perşembe 16:18

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.İddiaya göre, Usluca Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında, yağmur suyunun tahliyesi için menfeze boru yerleştirilmesi dolayısıyla tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Olayın büyümemesi için güvenlik güçleri mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.