Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında "Boru" Kavgası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Usluca Mahallesi'nde yaşayan akraba iki aile arasında, yağmur suyunun tahliyesi için menfeze boru yerleştirilmesi dolayısıyla tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri ve özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayın büyümemesi için güvenlik güçleri mahalle ve hastane çevresinde önlem aldı.
Viranşehir,Şanlıurfa
13 Aralık 2018 Perşembe 18:19