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Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

12.03.2020 23:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:27
Şanlıurfa'da alacak kavgası: 3 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde aralarında alacak anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak meselesi yüzünden husumet olan iki grup arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek, iki gurubun yakınların katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Gökhan Yavuz, Mehmet Yavuz ve Yusuf Yavuz yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri kavgaya karışan 1 kişiyi gözaltına alındı.  Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Birecik, Polis, Güncel

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