Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber

Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

15.12.2019 19:49 | Son Güncelleme: 15.12.2019 19:49Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga: 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.



Hürriyet Mahallesi, kavga, Suruç, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:56 Buz hokeyinde İstiklal Marşı skandalı - Haber
19:56 Sultangazi Yazı Akademisi başladı - Haber
19:56 Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:54 Nijerya'da Boko Haram ile Fulaniler çatıştı: 19 ölü - Haber
19:51 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi bizim için önemlidir" - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:23 Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
15.12.2019 20:06:55