Şanlıurfa'da amca çocukları arasında kavga 2 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde amca çocukları arasında alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi yüzünden husumetli olan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma, iki tarafın da yakınlarının dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfeklerden çıkan saçmaların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Yaşar Ateş ve Salih Ateş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kavgaya karışan tarafların yakalaması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA