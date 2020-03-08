Şanlıurfa'da amca yeğenini silahla vurarak öldürdü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.
08.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:34
Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde bir kişi, çıkan kavgada yeğenini silahla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yeğen Mahallesi'nde Halil Y. (60) ile yeğeni Abdullah Y. (18) arasında kız alıp verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Halil Y'nin silahla ateş etmesi sonucu yeğeni Abdullah Y. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan amca Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Yeğen Mahallesi'nde Halil Y. (60) ile yeğeni Abdullah Y. (18) arasında kız alıp verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Halil Y'nin silahla ateş etmesi sonucu yeğeni Abdullah Y. ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan amca Halil Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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