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Şanlıurfa'da anne ve kızı akıntıya kapıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yıkılan derme çatma köprüden düşerek annesiyle birlikte akıntıya kapılan çocuk ağır yaralandı.

02.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:10
Şanlıurfa'da anne ve kızı akıntıya kapıldı
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde yıkılan derme çatma köprüden düşerek annesiyle birlikte akıntıya kapılan çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Germen kırsal Mahallesi'ne bağlı Atıcılar Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, DSİ'ye ait Mardin kanalının ihalesini alan firma, kanaldan çıkarttığı hafriyatı Atıcılar Sokak'ta bir alana dökmek istedi. Mahalleli karşı çıkınca firma Altınbaşak Deresinin üzerine köprü yapma sözü verdi. Firmanın söz vermesi üzerine mahalleli hafriyatın dökülmesine izin verdi. Hafriyat işini tamamlayan firma, iddiaya göre köprü yerine derenin üzerine binlik bir boru yerleştirip bölgeden ayrıldı.
ANNE VE KIZI AKINTIYA KAPILDI
Sultan Atıcı isimli 5 yaşındaki kızın annesi Beyaz Atıcı (29) ile birlikte borunun yerleştirildiği yerden geçtiği sırada yağışında etkisiyle toprak çöktü. Anne ve kızı akıntıya kapıldı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkan anne, mahalleliye haber verdi. Dereye atlayan mahalleli küçük kızı suya düştüğü yerden 200 metre ileride buldu. Küçük kızı sudan çıkartmaya çalışan amcası Mehmet Atıcı da boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan amca ve küçük kız, tedavi altına alındı. Küçük kız durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Anne, Güncel
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