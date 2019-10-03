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Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.

03.10.2019 20:44Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, annesi emzirdiği sırada nefessiz kalan 3 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Akabe Mahallesi'nde, 3 aylık Zeynep'i emziren anne Emine Çoban, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Soluk borusuna süt kaçtığı tespit edilen Zeynep bebek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Bebeğin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Emine Çoban, Şanlıurfa, Eyyübiye, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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