Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan aileler barıştı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde iki aile arasında mera nedeniyle başlayan husumet büyümeden sonlandırıldı.
Şahinoğlu ve Akyıldız aileleri arasında bir süre önce merada koyun otlatma tartışması nedeniyle çıkan ve 4 koyunun telef edildiği kavga
sonrası iki aile arasında husumet başladı.
Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İzol ile kanaat önderleri, olayın büyümemesi için ailelerin ileri gelenleriyle görüşerek barışmaları için ikna etti.
Ailelerin barışmayı kabul etmesiyle mera alanında bir araya gelen taraflar, tokalaşarak husumete son verdi.
Hasan İzol, olgunluk göstererek barışa adım atan iki aile bireylerine de teşekkür etti.
Kimsenin bu tür olayların yaşanmasını istemediğini ifade eden İzol, "Ama bu tür tatsız olaylar meydana geliyor. Aslında önemli olan küçük meselelerin büyütülmeden önüne geçebilmektir. Barışı önce kendimizden başlatmalıyız. Barış önce ilçemizde ve şehrimizde olmalı ki tüm Türkiye
'de barış olsun." dedi.
Aile fertleri ise husumetin bitirilmesinde emeği geçen İzol ve kanaat önderlerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
kavga
, Siverek
, Şanlıurfa
, Kültür Sanat