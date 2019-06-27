27.06.2019 13:37
Haberler » Güncel » Haber

ŞANLIURFA'DA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI

Şanlıurfa'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Polis baskını sırasında bazı aranan kişiler, yakalanmamak için evlerin terasına çıkarak kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.ŞANLIURFA'DA ARANAN 7 KİŞİ YAKALANDI
Kaynak: DHA
Polis , Şanlıurfa , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:16 TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
14:15 Tiyatro oynadılar geliriyle sınıf yaptırdılar
14:15 Hayırsever iş adamı 8 derslikli okul yaptıracak
14:14 BUSMEK'ten Amman'da ebru sergisi
14:14 Cumhuriyet Tır'ı Çaycuma'da
14:14 Tıp Fakültesi mezunları hekimlik mesleğine adım attı
14:14 Bulduğu madalyayı teslim etti