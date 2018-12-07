Şanlıurfa'da Aranan 9 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa
'da, jandarma ekiplerinin son 2 ayda kasten adam öldürme suçlarından aranan 9 kişinin yakaladığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı tarafından kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ekim ve kasım ayında "Kasten adam öldürme" suçlarından arananlara yönelik çalışma yaptı.
Bu iki aylık dönemde yapılan çalışmalarda 9 kişi bulundukları ikametlerde gözaltına alındı.
Açıklamada ayrıca, gözaltına alınan zanlıların ifadeleri alınarak, adliyeye sevk edildikleri belirtildi.
Jandarma,Şanlıurfa
07 Aralık 2018 Cuma 17:44