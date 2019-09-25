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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.

25.09.2019 14:04Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü
Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Akçakale ilçesi kırsalındaki Mavitaş Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Kavgada ağır yaralanan Mustafa Karakuş (22), 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karakuş, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Güvenlik güçleri kavgayla ilgili şüpheli A.K'yi gözaltına aldı.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Kaynak: AA

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