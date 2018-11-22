Şanlıurfa'da Arazi Kavgası: 6 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, olaya karıştıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.
Kırsal Özveren Mahallesi'nde Yılmaz ve Eryoldaş ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Halfeti
ve Birecik devlet hastanelerine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kavgaya karıştığı iddiasıyla 11 kişiyi gözaltına aldı.
Birecik,Şanlıurfa
22 Kasım 2018 Perşembe 16:43