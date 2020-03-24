Şanlıurfa'da arazi kavgasında 1 kadın öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı.
24.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:34
Şanlıurfa 'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 4 kişi yaralandı.
Kırsal Kılçık Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada başına mermi isabet eden 22 yaşındaki kadın Y.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Taraflardan yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Bozova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem alıp, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
Kırsal Kılçık Mahallesi'nde akraba olan iki aile fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada başına mermi isabet eden 22 yaşındaki kadın Y.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Taraflardan yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Bozova ve kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, olay yerinde önlem alıp, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: AA