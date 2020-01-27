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Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

27.01.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:30Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

ŞANLIURFA'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

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