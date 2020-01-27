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Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralıŞanlıurfa'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.

27.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:36
'da askeri araç devrildi: 4 yaralı
Şanlıurfa'da, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 4 asker yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa- yolunun Küçük Alanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kent merkezi yönünde gittiği, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait askeri araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 asker, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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